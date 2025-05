El mundo del espectáculo sigue conmocionado tras el fallecimiento inesperado del cantante británico Liam Payne. A sus 31 años, el exintegrante de One Direction dejó atrás no solo una carrera llena de éxitos, sino también una herencia millonaria que ya está generando polémica. Según documentos oficiales revelados esta semana, Payne no dejó un testamento válido, por lo que su patrimonio —valorado en más de 32 millones de dólares— será asignado de forma automática por las leyes de sucesión intestada del Reino Unido.

El principal beneficiario es Bear Payne, el hijo de 8 años que el cantante tuvo con la también estrella pop Cheryl Cole. Esta decisión legal dejó completamente fuera de la herencia a Kate Cassidy, quien fue su pareja durante los últimos dos años de su vida.

Un informante cercano a la familia declaró al medio británico Daily Mail que Cassidy no busca pleitos legales ni disputas económicas. “Nunca fue sobre el dinero”, aseguró. El medio asegura que ella amó a Liam en las buenas y en las malas, y no querría que fuera de otra manera más que Bear siendo el principal beneficiario del legado de su padre.

Una fortuna construida con música y bienes raíces

Liam Payne acumuló su riqueza principalmente durante y después de su participación en One Direction, una de las bandas más exitosas de la historia reciente. Con el grupo, vendió millones de discos y llenó estadios en todo el mundo. Luego, como solista, lanzó sencillos como Strip That Down y Stack It Up, manteniéndose vigente en la industria musical.

Pero más allá de los escenarios, Payne también fue un inversionista astuto. Compró una lujosa propiedad de £3.2 millones (unos 4 millones de dólares) en Buckinghamshire, Inglaterra, para estar más cerca de su hijo Bear. Curiosamente, esta misma propiedad fue puesta en venta un mes antes de su muerte, alimentando especulaciones sobre sus planes futuros, que ahora quedarán inconclusos.

Kate Cassidy, fuera de la herencia

La gran sorpresa para muchos fue la exclusión de Kate Cassidy del proceso sucesorio. Aunque ambos vivieron una relación estable, sin un matrimonio ni unión civil legalizada, las normas británicas no contemplan herencias automáticas para parejas no casadas. En redes sociales, los fanáticos de Liam se dividieron: algunos aplaudieron que el dinero vaya a su hijo, mientras que otros sintieron empatía por Cassidy, quien vivió los altibajos del artista en sus últimos años.

Cassidy no ha emitido declaraciones públicas desde el anuncio, pero según personas cercanas a ella, su foco ahora está en mantenerse al margen del escándalo mediático y guardar luto con discreción.

El legado artístico y humano de Liam

Payne saltó a la fama mundial tras su audición en The X Factor en 2010, donde fue agrupado con Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik para formar One Direction. La banda se convirtió en un fenómeno global, alcanzando cifras récord en ventas y reproducciones.

Tras la disolución del grupo en 2016, Liam emprendió su carrera solista, colaborando con artistas como Quavo, Zedd y J Balvin. Aunque su vida personal fue marcada por episodios de ansiedad y adicciones, Payne siempre intentó reinventarse, incluso confesando en entrevistas su lucha por mantener el equilibrio emocional.

En los últimos años, había mostrado señales de estabilidad. Se le vio más cercano a su hijo y comprometido con su bienestar. Incluso redujo su vida pública y optó por mudarse lejos de Londres para tener una rutina más tranquila.

La polémica está servida

Ahora, con la revelación de que no dejó testamento, muchos se preguntan si Liam había considerado esta posibilidad o si simplemente confiaba en que su hijo sería cuidado sin necesidad de documentos legales. Lo cierto es que el proceso ha dejado fuera a una persona importante en su vida reciente, lo que ha provocado una ola de comentarios en redes sociales.

En foros y plataformas como Twitter y TikTok, usuarios han reaccionado con frases como: “¡Qué injusticia para Kate!”, o “Me alegra que Bear herede, pero Liam debió pensar en todos los que lo apoyaron”.

Un capítulo final inesperado

La historia de Liam Payne se cierra con un capítulo tan inesperado como su partida. Mientras su hijo Bear se convierte en el heredero único de su fortuna, queda claro que su legado musical y humano seguirá vivo en la memoria de millones de fans. La vida del artista, marcada por la fama temprana, el talento y las luchas personales, ahora se ve envuelta en una disputa silenciosa pero poderosa: ¿puede el amor sobrevivir al dinero cuando ya no estás?