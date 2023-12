Concierto de los Jonas Brothers en Colombia: Revelaron los precios de las boletas

Fans de los Jonas Brothers están emocionados con ver a su banda de la infancia en vivo.

En el territorio nacional se presentarán en Bogotá el próximo 19 de abril en el Movistar Arena. A las 6:00 p.m. abrirán las puertas para que todo el público pueda ingresar y disfrutar de las mejores canciones de los Jonas Brothers, entre las que están: Burning' Up, Lovebug, SOS, Paranoid, Fly with me, Year 3000, When you look me in the eyes, Sucker, entre otras.

¿Cuánto cuestan las boletas de los Jonas Brothers en Colombia?