¿Cómo murió Pacho 'El Antifeka'? Daddy Yankee y otros reguetoneros envían sentidos mensajes

El reguetón está de luto por la muerte de Pacho 'El Antifeka' y hasta Daddy Yankee le envió un mensaje a su colega.

El artista se llamaba Neftalí Álvarez Núñez, pero en la industria musical se llamaba El Antifeka y pertenecía al grupo 'Pacho y Cirilo'.

Hay que destacar, que antes del fatal hecho, el FBI había allanado su vivienda. Además, contaba con antecedentes por violar la Ley de Armas. A pesar de esto, sus compañeros y colegas le enviaron un mensaje a su familia.

Uno de ellos fue Daddy Yankee, quien le dedicó un 'post' y le dijo unas palabras muy sentidas. Allí dijo que no era quien para juzgar la vida de otro, pero sí el trato que él recibe.

"Estoy consciente que usted siempre me trató con respeto, aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad. Para mí esas cualidades valen mucho porque no se encuentran con facilidad en estos tiempos (...) Me alegra saber que pude aportar en ti en vida. Mucha fortaleza para todos sus seres queridos, están en nuestras oraciones", expresó en su Instagram.

Asimismo, otro de los reguetoneros que le envió un mensaje, fue Carlos Efrén, más conocido como Farruko. "Brother no hablábamos todo el tiempo, pero cuando lo hacíamos siempre hablábamos de Dios, de intentar ser mejores personas , de aprender a ser justos siempre. Fuiste líder y hermano. Dios tenga Misericordia y le dé fortaleza a tu familia", escribió.