¿Cómo es la vida, no? El nuevo novio de Selena Gomez trabajó para su ex, Justin Bieber

¿Quién es Benny Blanco el novio de Selena Gómez?

Benny Blanco, reconocido por su trabajo en la industria musical, no solo ha producido canciones para Selena, como el sencillo 'I Can't Get Enough', sino que también ha colaborado con una amplia gama de artistas de renombre, incluyendo a Justin Bieber. La relación laboral entre Benny y Justin se remonta a años atrás, con éxitos musicales conjuntos como 'Lonely', lanzado en 2020.

¿A qué otra cosa se dedica Benny Blanco, el novio de Selena Gómez?

Además de su faceta en la música, ¡Benny Blanco sorprende con un próximo lanzamiento poco convencional! Está a punto de presentar un libro de recetas de cocina, demostrando que su creatividad no se limita solo a la música.

¿Qué siente Selena Gómez acerca de que su ex y su novio trabajen juntos?

Aunque la conexión entre Benny Blanco y Justin Bieber puede haber causado revuelo, parece que Selena está disfrutando de su relación actual.