La relación del jugador de fútbol Fredy Guarín y de la presentadora Sara Uribe desde el principio se ha visto envuelta por las polémicas. Hoy en día ni su bebé, Jacobo, se escapa de los mensajes malintencionados de los usuarios en las redes sociales.

Recientemente, tras la publicación de una foto en la cuenta oficial de Sara Uribe en Instagram en la que la modelo y presentadora estaba con el bebé, no faltó quien arremetió en contra de Jacobo con comentarios racistas.

Lee también: Sara Uribe luce su figura a una semana de tener a su hijo

“Tanto misterio para mostrar un black (negro). Qué horror tan creída la Sara y vea como le salió ese bebé, más feo que ella y de color”, comentó una usuaria en Instagram en la foto de Uribe.

Al paso de este comentario salió Wendy, hermana de Fredy Guarín, quien dijo: “Por eso mismo es que no le mostramos la cara. Venga, sean serios; doña Lucía no tiene ni la culpa de tanta ignorancia. Paz en su tumba. Amén”.

No es la primera vez que usuarios de redes sociales arremeten en contra del bebé de Sara Uribe. Cuando nació el pequeño Jacobo un usuario insinuó que el bebé no era de Fredy Guarín, sino del hijo de un narcotraficante.“Felicitaciones por el nieto de ‘Don Mario’ sólo me queda desearle que sea un buen abuelo”, decía el malintencionado mensaje.

En ese momento, Wendy respondió sarcásticamente: “Gracias por tu buena energía señorita NN. Estamos muy contentos viendo crecer a la pulga, todo esto con el fin de mantenerte informada ya que tanto te interesa nuestra vida y sobre todo la de nuestro Jacobo”.

Por: Julián Sabogal – Sistema Integrado Digital