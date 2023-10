Colombiana relató cómo Piqué le negó un autógrafo, pero Clara Chía se pasó de linda y la ayudó

cosas q ni yo me creería q me pasan: EN MI VUELO BCN - MÁLAGA VENÍAN CLARA CHÍA Y PIQUÉ AJAJAJAJAJAJA ES Q NO PUEDO ESTO ES PERSONAL CONTRA MI COLOMBIA QUERIDA EL DÍA DE LA HISPANIDAD!!!!!

"Perdí mi dignidad colombiana pidiéndole un autógrafo, porque mi tía me pidió uno para mi primito y el man me dijo 'no ahorita no'", expresó la colombiana.

Lee también: Piqué y la particular reacción que tuvo cuando le mencionan a Bizarrap: nadie se la esperaba

Luego de esto, ella dijo que "pero Clara fue linda para qué, me sonrió, asintió y le pasó el papel jajajaja. Por ella es que tengo el autógrafo a mi primo jajajajaja", finalizó.

Fue una situación graciosa, en donde dice que la joven se portó muy bien con ella. A lo que varios internautas dijeron que, si el español ya le había dicho que no, no seguiría insistiendo ni tampoco se hubieran quedado esperando a que pasara algo.