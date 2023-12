Claudia López dejó en visto a la hermana de Karol G: "Esto no me puede estar pasando"

La hermana de Karol G le dijo que López tenía un chat de ella y que tenía un mensaje que no había respondido desde hace seis meses. Claudia quedó en shock y dijo "¿Karol G me escribió a mí, a mi teléfono? No puede ser que no haya visto este mensaje. Dios mío, trágame tierra. Esto no me puede estar pasando", expresó la alcaldesa de Bogotá.

Después, Claudia López dijo que quería que Karol se volviera a contactar con ella. Aunque en su momento fue triste la historia, porque López es muy fan de la 'Bichota', ella se río por haber ignorado ese mensaje.

Decía que podían hacer algo chévere para Bogotá, pero no contestó y la esposa de Angélica Lozano espera que la vuelvan a contactar para otro evento. Dado que, los próximos 5 y 6 de abril estará en Bogotá, se podría hacer algo magnífico.