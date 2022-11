Con un conmovedor mensaje la presentadora contó cómo se reencontró con su padre, el día en el que cumple 3 años de fallecido.

En su publicación compartió una foto a blanco y negro en la que se ve a la presentadora de 'MasterChef' recostada en el pecho de su amado progenitor.

Claudia Bahamón contó que en el sueño que tuvo ella iba manejando y se quedó dormida, con lo que revive una situación parecida a la que ocasionó la muerte de su papá en carretera colombiana. Agregó que ella no quiso abrir los ojos para poder reencontrarse con su padre.

"Estaba en la autopista a una velocidad no muy alta y se me cerraron los ojos. Mi otro yo estaba viendo lo que sucedía y me decía: ‘Claudia, abre los ojos que sé que sabes lo que haces y te vas a chocar’… No quise abrir los ojos. Y entonces, lo predecible, me choqué, se abrieron los airbags y volé. Cumplí mi misión de ir a visitarte pues quería estar más cerca a ti”, escribió.

Así mismo, recordó que siente mucho dolor porque no pudo hablar con su papá antes del accidente que se lo llevó al cielo.

“Te marqué incansablemente y te pedía a gritos: contéstame, papi. Por favor. No tuve suerte”, añadió.

Resaltó que llevar el dolor de su partida no es fácil, algunos días se siente bien, pero otros no logra afrontarlo de la mejor manera.

“Cuando me preguntan cómo haces para manejar este dolor. No sé. Algunos días en calma y otros no tanto. La aceptación va y viene. Hoy esta lejos, muy lejos. Y parece que ese sentir está bien también, pero rompe mal. Qué hijuepu… dolor no tenerte en mi vida en cuerpo presente“, concluyó.