Claudia Bahamón se sinceró y habló sobre lo que realmente pasa en MasterChef: "no me abrazan".

Allí dejó más que claro que las dos están muy bien, solo que ella es muy "muy necia, yo le digo que es muy bipolar conmigo. Ella inició una pelea desde que empezamos a grabar hasta el momento que salimos al aire y nunca supe por qué”, expresó Bahamón.

En este mismo sentido, confesó que hay cosas que suceden, que solo es humor y nada con malas intenciones. Por lo cual, se preguntó el porqué lo ven como si las "peleas" no fueran sanas y lo vean desde otro lado. Tanto así que no entiende cómo todo lo que sucede lo ven "diferente" a como debería ser.

Por otra parte, dijo que en ninguna otra versión de MasterChef Celebrity había vivido tanto 'bullying'. Por ejemplo, recientemente dijo que no le volvería a hablar a El Negrito, porque él no le pone atención.

“A mí nunca me la habían montado tanto unos participantes como estos, no me paran bolas, no me miran, no me abrazan, no me escuchan”, expresó Claudia Bahamón en 'Buen Día Colombia'.