Claudia Bahamón se ‘rapó’ la cabeza en apoyo a una noble causa

Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de seno y la colombiana Claudia Bahamón decidió unirse a esta fecha para dar un importante mensaje.

La presentadora compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que relata la historia de Elsa María, una amiga de infancia, que fue diagnosticada con cáncer de seno y quien se convirtió en “inspiración para muchas”.

Su mensaje, que hace un homenaje a todas las mujeres que atraviesan por esa dura enfermedad, no fue lo único que conmovió a los usuarios de la red social. Lo que más llamó la atención fue ver a la presentadora sin cabello, completamente rapada.

Lee también: Claudia Bahamón respondió a críticas sobre su busto

La estrella colombiana decidió raparse la cabeza para mostrar su apoyo y crear conciencia sobre el cáncer de seno, uno de los que cobra más vidas en el mundo.

En su publicación, Bahamón reconoció lo difícil que es para muchas mujeres el momento en el que las diagnostican y todo el proceso que tienen que llevar. Pero resaltó la fortaleza que se debe tener en esas situaciones para poder salir adelante.

“Nunca olvides que tu enfermedad no eres tú sino una pequeña parte de ti. Hoy desde mi corazón te envío luz y energía positiva. Así como le sucedió a Elsa, lo superarás, te acercarás más a Dios, agradecerás más seguido, serás más optimista para luchar y para vivir plenamente, resurgirá una versión de ti misma a la que amarás, respetarás y consentirás como nunca. Encontrarás un nuevo significado a tu vida. Verás un mundo conciliador. Te darás cuenta de que esta situación ha sacado lo mejor de ti y te ha hecho crecer. Si no has pasado por esto, hazte el autoexamen”, escribió.

La publicación de Claudia Bahamón ha causado revuelo, aunque no se sabe a ciencia cierta si se trata de un cambio real o de un efecto para poder lucir así. Los comentarios positivos inundan su cuenta en la red social y muchos la halagan por usar su voz para dar un mensaje tan fundamental.

Por Luisa Fernanda Rodríguez – Sistema Integrado Digital