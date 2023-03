Claudia Bahamón reveló impactante imagen de sus implantes mamarios: ¿le respondió a Carolina Cruz?

Algunos quedaron sorprendidos por cómo habló y estuvieron de acuerdo con su respuesta.

La polémica de Carolina Cruz sigue dando de qué hablar, luego de referirse a las mujeres que se retiran los implantes de busto. Varias celebridades se han pronunciado y han afirmado que la mujer de 43 años no usó las palabras correctas.

La siguiente fue la frase que dijo: "Se sacó las 'puchecas', quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible", expresó la famosa presentadora.

A raíz de esto, algunas famosas decidieron pronunciarse porque se sintieron mucho con aquellas palabras. Entre las que hablaron fueron: Angeline Moncayo, Norma Nivia, Mabel Cartagena, 'Tuti Vargas', entre otros.

En las últimas horas, Claudia Bahamón también decidió hablar al respecto. Primero publicó en Instagram una foto de las prótesis que le retiraron. El 'post' lo hizo con un mensaje que puse a pensar a muchos. Varios aplaudieron el valor que tuvo para quitárselas, sin embargo, no faltaron los comentarios negativos al respecto.

Tras esta imagen, una seguidora decidió preguntarle sobre lo que opinaba de todo lo que ha pasado con Cruz. Y ella le respondió de una manera muy particular.

"Adoro a Carolina. No me interesa generar polémica y pido respeto por ella y su opinión personal. Me interesa dar mi testimonio desde el amor. Cada quien toma sus propias decisiones sobre su cuerpo".

