Claudia Bahamón recuerda tierna anécdota con su abuela: "te traigo el oxígeno"

Claudia Bahamón recordó en sus redes sociales un momento muy personal con su abuela.

Y es que, en redes sociales la opita ha dedicado un gran espacio para su familia y recordar a aquellos que ya no se encuentran con ella.

Así lo dejó ver este sábado con unas fotografías en las que recordó a su abuela.

Recordó el momento en el que llegaba a visitarla de sorpresa, pero”tenía miedo de llegar y sorprenderla más de la cuenta”, recuerda Bahamón, pues su madre le había advertido que “a mi mamá le puede dar algo” si llegaba gritando.

Por eso, entró con sigilo al cuarto para acostarse al lado de su abuela y verla sorprenderse al tenerla al lado.

“Se volteó y empezó a gritar “No no no no noooooo cómo así? ¡Déjeme mirarla! No no noooo no puedo creerlo’”, agregó la presentadora de MasterChef.

Tras recordar ese momento, la también modelo aseguró que lo único que le gustaría volver a sentir es a su abuela.

“No necesito más en la vida que volver a sentirme chiquita y que mi abuelita me consienta la cabeza!”, concluyó.