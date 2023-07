Claudia Bahamón mostró cómo sigue de salud y hasta bromeó: "De mí no se libran"

Claudia Bahamón mostró cómo avanza su recuperación y hasta mencionó a su padre, quien falleció hace unos años.

Ella se encontraba en un procedimiento para aliviar unos fuertes dolores de espalda. Por lo que tuvo que empezar un tratamiento para mejorarse, pero este tuvo repercusiones en su respiración y afectó los pulmones.

Día a día está mostrando cómo se encuentra y en esta ocasión, quiso mostrar los diferentes ejercicios que tiene que hacer para sanarse y estar regia como siempre.

En su Instagram, compartió lo que está haciendo para aliviarse de aquel mal que la llevó a urgencias. La presentadora de MasterChef Celebrity aseguró que su papá decía "no me dejo congelar". Y luego quiso decirle a todos sus amigos "de mí no se liberan queridos", explicó Claudia Bahamón en sus redes.

Varios fans le están enviando todo tipo de mensajes para una pronta recuperación. "Es ahí donde vemos cuan valioso es respirar, Dios", "Qué le pasa a mi Claudita", "Que horrible es no poder respirar", "Dios será tu sanador", "el té proveerá nuevamente tu salud", "Ayúdate con terapia respiratoria, para que mejores más rápido", "Cuídate por eso es que vuelven y recaen", dijeron algunos de los internautas.

Hay que recordar que, Claudia dijo que a diario se grababan dos episodios, por lo que estuvo ausente en algunos y que la entendieran.

“Nosotros grabamos dos capítulos diarios. Faltar a un día de trabajo es faltar dos capítulos al aire. Esta temporada me tomé tres fines de semanas, largos para ver a mis hijos y esposo, así que cada tanto faltaré un par de capítulos y espero me entiendan”.