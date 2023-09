Claudia Bahamón contó que fue víctima de acoso cuando estaba en la universidad

Claudia Bahamón habla del momento cuando fue víctima de acoso

En una entrevista del 29 de enero del 2021, la presentadora recordó este episodio de su vida en el programa ‘Diva Rebeca’, allí contó lo sucedido.

Claudia, en medio de la entrevista, reveló que cuando estaba estudiando en la universidad fue víctima de acoso a manos de un cura de la institución, quien era profesor.

Según la presentadora, el sujeto se aprovechaba de su papel de profesor y la acosaba y hostigaba frecuentemente.

“Un cura que fue profesor mío de cristología, con nombre propio, llamado Omar Salguero. Tengo que aclarar que era re churro, re pilo. Se hizo amigo de todas las viejas, pero resultó ser un man muy acosador”, dijo Claudia.

Bahamón cuenta que el hombre primero se ganaba la confianza para luego acosar a las mujeres, haciéndolas pasar por momentos incómodos.

Asimismo, recuerda que en repetidas ocasiones denunció el caso, pero siempre le pidieron pruebas y que en aquella época no eran fáciles de conseguir.

“Nunca me creyeron en la universidad, siempre me pidieron pruebas, en esa época no había ni WhatsApp, no tenía celular... Me decía que lo grabara por el fax”, recordó la presentadora.

Claudia Bahamón aprovechó este espacio para enviarle un mensaje a las personas que también han sufrido algún tipo de abuso.