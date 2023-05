Claudia Bahamón causó más de una risa al revelar video del detrás de cámaras de MasterChef

Claudia Bahamón reveló detrás de cámaras de un video de MasterChef y los participantes no pararon de reirse.

Todas las noches, de 8:00 p.m. a 9:30 p.m, los colombianos tienen una cita para no perderse uno de los mejores programas que une a las familias colombianas. Más de uno llorará, reirá y hasta se enojará con las decisiones que se tomen.

En las últimas horas, Claudia Bahamón sorprendió a todos, luego de revelar un video del detrás de cámaras de MasterChef. Ese momento fue épico, porque los famosos pusieron a calentar algo en la cocina, pero empieza a salir bastante fuego. Por lo cual, ellos gritan y la única que reacciona es la presentadora.

La mujer de 44 años cogió un extintor y empezó a ayudar a apagar el incendio. Mientras esto pasaba, algunos se iban acercando poco a poco a la estufa. Fue en ese instante, en el que Rausch empieza a gritar que pare. Por lo que Bahamón, luego de publicar el video se hizo la siguiente pregunta "¿Jorge me regañó de verdad o de mentiras? Qué creen? Jajajajaja".

Los seguidores de Claudia no pudieron de la risa y hasta quisieron comentar. "papa furioso", "Esa cara de jorge me acuerda a mi ex", "La locura de la mejor cocina del mundo", "Se ve en serio ese regaño", "La cara de enojo que pone", "Casi muero antes de arrancar", "Claudia no más", Me voy a reír mucho con esta temporada", dijeron algunos.