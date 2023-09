Claudia Bahamón aprovechó salida de Martha Isabel en MasterChef para confesar lo que piensa de ella

La presentadora de MasterChef se sinceró y contó la verdad de lo que piensa de la actriz.

La actriz María Isabel Bolaños fue un personaje bastante controversial en el reality de cocina MasterChef Celebrity , del Canal RCN. Aunque se esmeró mucho en estudiar y mejorar sus ya muy buenas habilidades culinarias no logró llegar a la gran final del concurso y fue eliminada de la competencia hace pocos días.

Ya fuer de la competencia, se hizo mucho más fácil que la presentadora Claudia Bahamón diera su opinión sobre la famosa 'Pupuchurra'.

A través de su cuenta de Instagram la presentadora contó lo que opina de la concursante que despertó varias polémicas en el reality.

"Para mí, Martica representa a esa una mujer maravillosa sincera, fuerte y sensible, sin pelos en la lengua y noble a la vez. Y eso, en esta sociedad, es un tesoro”, expresó.

Sin embargo, reconoció que la personalidad de Martha puede ser un poco intimidante, pues según Bahamón es una mujer muy fuerte.

“¿Que no le cala a mucha gente? ¿Que puede estar expuesta a muchas críticas? Puede ser, pero saben por qué: porque es sincera, es desafiante, no es conformista, intimida claramente con su determinación y no se ajusta a las expectativas tradicionales y todo esto lo complementa con su corazón noble”.

La presentadora aprovechó para resaltar que admira mucho a la actriz recordada por su papel en la novela 'Betty, la fea" y se dirigió a quienes la critican.

“Yo admiro la fuerza de esta mujer porque ha enfrentado las críticas con estoicismo. Y es muy importante dejar claro que las críticas al fin de cuentas muchas veces reflejan son las limitaciones y prejuicios de quienes emiten esas críticas”.

No dejó pasar la oportunidad para expresar el cariño que tiene por Martha Isabel y hasta recordó que su papá quería mucho el personaje de la 'Pupuchurra'.