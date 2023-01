Clara chía y la lista de hombres con los que se relacionó antes de su amorío con Piqué

Al parecer la mujer habría estado en una relación con otros hombres cercanos a Piqué.

En menos de una hora empezó a ser un éxito total, tanto así que varias celebridades se pronunciaron al respecto. Asimismo, logró tener más de 14 millones de reproducciones en Spotify en menos de 24 horas.

Los implicados en la canción, Gerard Piqué y Clara Chía, no han salido a dar sus declaraciones, pero han estado en el ojo del huracán por este revuelo.

Recientemente, el exfutbolista publicó una foto con la mujer de 23 años y causó todo tipo de reacciones. Al parecer esta imagen sería para defender a su mamá de las críticas por callar a Shakira hace un buen tiempo.

Ahora bien, algunos se han preguntado el pasado y los hombres con los que se ha relacionado Clara Chía Martí. Afirman que todo fue un plan para enamorar a Piqué desde hace varios años. Por ejemplo, Pep Guardiola y Manuel Fuentes, periodista de Antena 3, son muy buenos amigos de la española.

Sus estudios los realizó en instituciones de alto nivel como 'La Escola Frederic Mistral', el 'Escola Costa i Lloberay' y la Escola Lleó XIII’.

Al parecer, Clara fue novia de uno de los hermanos del mejor amigo de Piqué. Su nombre quedará en su incógnita.

Hay que recordar que el influencer 'El Mindo' quiso hacer una especie de parodia de cómo reaccionarían las amigas de Chía por la nueva canción de Shakira.

Mientras habla le dice a la supuesta "Clara Chía" que no se preocupe, porque un Ferrari "es un carro bajito que se mete a un hueco y ahí queda. Además mira cómo está la gasolina, yo ando en mi Twingo y eso no me afecta"