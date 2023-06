Clara Chía sorprendió a más de uno con el cuerpazo que tiene: con razón Piqué está loquito

Clara Chía sigue dando de qué hablar y en esta oportunidad, dejó calladito a todos por el cuerpazo que tiene.

Se robó todas las miradas, al lucir ese shorcito negro, con una camisa ajustada al cuerpo. Aunque muchos no la quieren, por haberse involucrado con Gerard Piqué, la admiran por ser una mujer muy bella a sus 24 años. Al parecer, la joven ya no le tiene miedo a las cámaras y sale con sus amigos muy radiante.

Mientras todo esto sucede, Piqué llegó a Miami con sus hijos, Sasha y Milán, para pasar los últimos días de vacaciones con Shakira. Eso quiere decir que, la barranquillera no dejó ir a los menores al matrimonio de Marc Piqué, hermano del exfutbolista. Ya que la colombiana no quiere que ellos tengan contacto con Clara Chía, porque aún no saben que su padre está con ella, aunque ya la han visto.

No es la primera vez que deja ver el cuerpazo que tiene. Cuando era el tiempo de la pandemia, fue captada con una sudadera morada, en donde mostró sus pompis y las piernas que tiene. Algunos dicen que entienden a Piqué, porque la mujer es muy bella y se sigue robando todas las miradas de los internautas.

Hay que recordar que, hace un par de días, Clara fue captada muy romántica junto a Piqué. Las fotos que se han viralizado en las redes sociales, han impactado, porque al parecer la parejita estaba en una cita romántica, pero muy casuales.



Por su parte, Piqué luce un jean y una camisa bastante grande. Mientras que Clara lleva un vestido largo, hasta los tobillos, y se cubre con una chaqueta de cuero.