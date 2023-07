Clara Chía se tomó por primera vez una foto con un fan y todos se enamoraron: "su sonrisa es mágica"

Clara Chía ha impactado a todos sus seguidores con su cuerpazo.

Clara Chía sigue dando de qué hablar y en esta oportunidad fue por dejarse fotografiar con una fan. Aunque no se le deja ver bien la cara, porque tiene gafas, sí se puede apreciar que es ella . Esta sería la primera vez que se deja ver muy sonriente junto a alguien que no es Gerard Piqué y en la calle.

La mujer catalana se ha robado toda la atención por su belleza, además, porque a sus 24 años logró conquistar el corazón del exfutbolista. Hay quienes están de acuerdo con aquella relación, pero también, otros que no logran entender cómo Piqué traicionó a Shakira con la joven rubia. Por lo cual, los comentarios están divididos.

"Mi niña hermosa me alegra tanto verla feliz", "se lo merece", "Ojalá tuviera redes sociales porque sería la única forma de tenerla cerca", "por desgracia yo jamás voy a tener una foto así con ella", "toda una belleza una chispa especial", "Su sonrisa es mágica", "y la fobia dónde quedó", "pero no tiene fobia", "Ella no es famosa", "Destruyó una familia", entre otros.

Hay que recordar que Clara Chía, asistió a la boda del hermano de Piqué, Marc. A ella la criticaron por el vestido que llevó a la ceremonia. Tanto así, que dijeron que parecía que iba para la playa o que iba a hacer el aseo en la casa.

Los comentarios no se hicieron esperar, porque muchos empezaron a hablar mal que de cómo iba vestida. "El vestido de Clara es del mercaillo", "Piqué tiene el gusto en los pies", "Parece vestido de playa", "Ese vestido parece una pijama", "Claramente estrellada", "Pijama de dormir", "Vestido con lentes, Dios mío",