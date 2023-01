A Clara Chía la paran en la calle y le cantan 'Session #53' ¡Está pagando escondederos de a peso!

A Clara Chía la paran en la calle y le cantan 'Session #53': "Clara-mente no es"

De acuerdo a las periodistas, la letra de la canción de Shakira y Bizarrap fue tan mordaz para la nueva pareja que el espaldarazo para Piqué y Clara se ha hecho muy evidente en redes sociales, sin embargo, la realidad parece haber superado la ficción, pues se rumorea que hasta en la calle la joven de 23 años es molestada por las personas.

Lee además: Sensuales fotos de Julia Puig Gali, la abogada con la que Piqué habría engañado a Clara Chía

Pese a que hace unos días se conoció que Clara Chía estaría llevando una vida tranquila en medio de la tormenta, todo parece indicar que no es así, pues en medio de sus actividades cotidianas, en cuanto la joven es reconocida en la calle por los transeúntes estos empiezan a cantarle la estrofa que Shakira le habría dedicado.

"Heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. A ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú. Cero rencor bebé, yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto remplazo" dice la canción.

Asimismo, las 'Mamarazzis' aseguraron que los momentos han sido incomodos para Clara, pues ella es un poco tímida y su intención nunca ha sido estar en medio de la pelea de Shakira y Piqué. ¡Como tarde para eso!

De interés: Carmen Villalobos bailó 'Session #53' de Shakira y le llovieron halagos: "todo lo haces perfecto"