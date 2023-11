Cintia Cossio se sinceró con sus fans y habló de la enfermedad que padece

A través de una historia en Instagram, soltó la lengua y Cinita Reveló que sufre de Angioedema hereditario. Según la Biblioteca Nacional de Medicina, "es un problema poco común, pero grave con el sistema inmunitario que se transmite de padres a hijos. Este trastorno causa hinchazón, particularmente de la cara y las vías respiratorias, y cólicos abdominales".

Cossio dijo que esto le da muy duro, ya que se inflama demasiado cuando se estresa y puede demorarse varios días en recuperarse y quedar como nueva.

"Me inflamo cuando estreso demasiado. Desde que soy una niña he sufrido de esto. Cada que me inflamo tardo de 1 a 5 días en desinflamarme por completo, todo depende de que tan intensa fue", expresó.