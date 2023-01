Cintia Cossio se paró en las pestañas porque la comparan con el futbolista Haaland: "no sean hijue"

No obstante, ella indica que no entiende cuál es su parecido con el futbolista del Manchester City, por lo que preguntó a sus seguidores qué veían ellos.

“No sean hijueput@s, no sean así. Yo estoy viendo sus etiquetas en Facebook y acá en Instagram. ¡Yo no me parezco a Haaland! Empezando porque mis cejas son oscuras, o quizá cuando cuándo me enojo”, dijo Cossio.

“¿Yo en qué me parezco a Haaland? Yo no me parezco a Haaland. ¿De dónde sacan ustedes el parecido? Me tienen el Facebook y las etiquetas en Instagram locas. Yo: ay, juepucha, en qué me metí que no me di cuenta... que me parezco a Haaland”, cuestionó la influencer.