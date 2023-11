“Las cosas no iban muy bien desde finales de agosto, tratamos con todas las fuerzas de nuestro ser recuperar nuestra relación, pero a veces es mejor retirarse y quedar con lo mejor de cada uno, que forzarnos y hacernos daño”, dijo Cintia en su Instagram.

Hay que destacar que, en mayo de este 2023 cumplieron siete años de matrimonio. Ellos estaban muy felices, pero poco a poco se fue desvaneciendo el amor. Además, como tienen un hijo, llamado Thiago, dijo que por ellos van a estar más unidos que nunca por él.

Por otra parte, Cintia Cossio dijo en abril que "gracias a Dios están unidos" y contó una anécdota sobre cuando se les perdieron los anillos de boda, luego de haberse endeudado. “Llevamos siete años de casados y no teníamos un peso, ni nada; de hecho, no le dijimos a nadie que nos íbamos a casar... Jhoan se endeudó para los anillos, que al par de meses se nos perdieron, trabajamos mucho y ahorramos mucho para poder pagar los derechos de notaria y no hubo boda ni nada”, puntualizó Cintia Cossio.