Cintia Cossio ha sido tendencia en los últimos días, luego de que le hiciera una broma a su hermano Yeferson Cossio. En el video se puede ver cómo ella lava el PlayStation y luego lo introduce a la lavadora.

“Esto merece como una limpiada, muestre a ver si se le quita el mugre a esto. Importante lavar por donde van las películas… No quedó como muy bien limpio”, dijo ella. Cuando lo saca, dice que se lo llevara al influencer para mostrárselo y a pesar lo ve dice que ese aparato electrónico no es de él.

Los internautas no perdieron oportunidad para dejarles unos mensajes y criticarlos, porque dijeron que no deberían hacerle eso a un PlayStation, si hay personas que trabajan duro para conseguirlo.

"Otras personas anhelado uno y ellos juegan a dañar que tristeza 😮", "El dolor no está en la play, el dolor está en los juegos y progresos", "Regala carros, no se va a poder comprar otro play, ayyy par favaaaar", "Cuando serán que van a dejar de ser tan inmaduros, no es gracioso hacer eso", dijeron algunos.

Yeferson Cossio ha generado revuelo en los últimos días después de sorprender a su hermana Gisela Castaño y a su novia, Carolina Gómez, con impresionantes regalos. El influencer compartió un video en sus redes sociales, exhibiendo las reacciones de ambas, generando numerosos comentarios.

El influencer recibió a Carolina Gómez primero, le dio un beso en la mejilla, y ella estalló en lágrimas al descubrir el automóvil que le estaba regalando. Cossio, quien se encontraba en silla de ruedas, continuó sorprendiendo a cada una. En el caso de su hermana, Gisela, ella se subió al vehículo y comenzó a conducir emocionada.