Cintia Cossio fue criticada por hablar de Shakira y varios se molestaron "Nadie se mete con Shaki"

Cintia Cossio hizo molestar a varios, luego de referirse a Shakira, ¿qué dijo?

La influencer quiso hacer la dinámica de las preguntas en Instagram y un seguidor le preguntó la razón por la que le cae mal Shakira. Por lo cual, ella no se quedó callada y le respondió sin pelos en la lengua.

" Son cosas que los medios han inventado de mí. Venga, ¿que me cae mal quién? Yo sería la mujer más patética del mundo si me llega a caer mal una persona que no tengo ni idea de cómo es. Amo su música, solo una vez expresé que no me gustó la canción con Bizarrap. Shakira es de mis artistas favoritas", expresó la paisa.

Los comentarios no se hicieron esperar y la criticaron por las respuestas que dio. "Si eres inteligente, no te conviene hablar mal de tu paisana", "Calladita eres más bonita", "Ya me imagino a Shakira toda preocupada", "Nadie se mete con Shaki", "Skaki está noche no duerme por esta noticia", "Vamos a ver cuándo la pongan los cachos a ver si no va a pensar igual", "A quien le importa lo que piense esta vieja de Shakira?", expresaron algunos.

Hay que recordar que ahorita Shakira la estaría pasando mal, porque sus hijos, Milán y Sasha, aparecieron en su más reciente video 'Acróstico'. A Piqué esto le habría caido muy bien, por lo que él no se enteró de lo que la barranquillera iba a hacer.

Tanto así, que podría tener acciones legales y la llegaría a demandar. Y como si fuera poco, la custodia de los niños estaría en riesgo ¿Cuál será el final de esta historia?