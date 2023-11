Cintia Cossio envía indirecta a su ex en video de Lina Tejeiro

En las últimas horas, Lina Tejeiro volvió a hacer reír a más de uno, luego de publicar un video en donde imitó un audio, en donde está hablando del proceso de la ruptura. Aunque fue bastante divertido, lo que más llamó la atención fue que Cintia Cossio le comentó el video y le dijo lo siguiente: "Si soy 😂".

En el audio se refería cuando alguien está pasando por su tusa, pero por ser una mujer guerrera no va a llorar. Y mientras tanto, le dice a su ex, que no va a estar triste por esa persona. Lo que generó más especulación de que Cossio le estaba dedicando ese video a su expareja Jhoan López sin tener que mencionarlo.

"Yo por mondá no lloro porque mondá es lo que hay. ¿Yo llorando por mondá? No mija, para qué voy a estar llorando la mondá esa, si ese… no va a valorar las lágrimas mías. Que se quede con su mondá y a mí me deje en paz", decía el audio que recreó Lina Tejeiro.

Por lo cual, algunos piensan que probablemente López le fue infiel a Cintia. Sin embargo, no es confirmado, pero cuando dice "Que se quede con su mondá", deja mucho que pensar, ¿serán ciertos los rumores de cachos?