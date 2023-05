Cintia Cossio apareció en redes como nueva: mostró cómo le quedó su nariz ¡Todo un espectáculo!

Cintia Cossio impactó a todos, luego de mostrar cómo le quedó su nariz ¡De ensueño!

Cintia Cossio no la mostró como tal, solo subió un 'clip' en donde se ve a su cuñada, Carolina Gómez, haciendo un video de bromas. Allí se fijaron más en su cara y no en la conversación que estaban teniendo. Todo quedaron en shock por lo hermosa que lucía. Fue lo que más llamó la atención en su rostro.

Los comentarios no se hicieron esperar y hasta se sorprendieron por su forma de actuar en el 'clip' que subió con la novia de su hermano Yeferson.



"La nariz le quedó hermosa", "brutal el trabajo valió la pena", "ya no pareces tú", "te ves linda pero, no pareces tú", "Esa nariz se ve súper", "De las pocas que he visto bien hechas", "eso que aún no es tiempo que se vea el resultado final", "Te quedaron muy lindas las ñaticas", entre otros mensajes.

Hay que destacar que, Cintia Cossio ya ha dado de qué hablar por su cuerpazo. Para el Día de la Madre, dejó loquito a más de uno, luego de posar solo con una lencería transparente con el que dejó ver todo su cuerpazo. Sus seguidores quedaron sorprendidos con tanta belleza.

A pesar de que amaron aquellas foticos sin ropa, se quedaron esperando la imagen del final. Ella tiene la costumbre de poner una 'captura' graciosa, luego de enamorar a todos con su cuerpazo. En esta caso solo sorprendió a lucir más regia que nunca, porque ¡está que arde!