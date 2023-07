En los clips que rondan en las redes sociales, se puede ver al dúo Chyno & Nacho sobre el escenario cantando sus reconocidas canciones 'Mi Niña Bonita', 'Me Voy Enamorando', 'Andas En Mi Cabeza', entre otros, no obstante, aunque la felicidad embargó a cientos de fans, hay quienes se preocupan por Miranda, ya que para ellos él no se ve totalmente recuperado.

A pesar de que Nacho lo guio en varias canciones y lo motivó disfrutar del momento, Chyno parece estar un poco distraído y confundido, un hecho que aunque es natural en su proceso de recuperación, daría fe de que el artista aún tiene mucho por recorrer.

Cabe resaltar, que durante el show, Nacho y su pareja Melany Mille aprovecharon para revelar el género de su bebé, el cual será una niña.