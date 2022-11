Chyno Miranda celebra sus 38 años: visita de su mamá en la clínica generó controversia

"Yo creo que él está muy ansioso" fueron las palabras de la mamá de Chyno Miranda.

Hace varios días, al lugar llegó su madre, la señora Alcira Pérez, quien aseguró que allí el artista estaba fumando y tomando café, dos acciones que tiene prohibidas precisamente por su padecimiento y por las que ella estaba bastante molesta.

"No me gustó como está, está fumando y tomando café, cosa que está prohibida para él. Entonces, él no puede estar aquí, tengo que llevármelo en su momento debido. No puedo estar aquí" indicó.

Aún con esto, Jesús Alberto Miranda Pérez, nombre de pila del famoso, sigue siendo tratado en El Cedral, una clínica donde el 15 de noviembre el cantante celebró su cumpleaños número 38 rodeado de sus seres queridos, pues gracias a una fotografía que ya es viral en redes sociales, se puede ver a Chyno un poco más repuesto y acompañado de su mamá y otros familiares.