Chyno Miranda aseguró que él no está loco y reveló detalles de cuando estuvo internado

La historia de lo que ha vivido Chyno Miranda en los últimos días meses es bastante conmovedora.

El artista, quien cantó con Nacho por varios años hasta que decidió iniciar su carrera como solista, sufrió afectaciones tan graves, que incluso, le impidieron seguir con su vida.

Sin embargo, el también ganador de un grammy, al superar dichas enfermedades y mostrar mejoría por medio de sus redes sociales, fue recluido en un centro de adicciones en Venezuela, hecho que soprendió a sus fanáticos.

Y es que, al conocerse que el cantante estaba recluido, sus admiradores se encargaron de averiguar el lugar en el que pemanecia su ídolo y allí todo empezó a verse más oscuro.

‘Tía Panchita’, era el lugar donde fue internado, establecimiento que estuvo en el ojo público debido a supuestos malos tratos que estaba recibiendo Miranda.

En medio de investigaciones y un seguimiento del caso, dos de los enfermeros que trabajan allí fueron detenidos y su nueva novia Astrid Falcon lo sacó de ese lugar.

Luego de salir de ahí, el venezolano afirmó que se encontraba en un lugar mejor, pero no eran muchos los detalles que se conocían.

No obstante, recientemente Chyno sostuvo una entrevista para el canal del famoso youtuber Irrael en ‘Conversaciones que no se publican’, tras aproximadamente un año y medio de no hablar con los medios.

En dicha charla, habló sobre su paso por ‘Tía Panchita’, lugar al que, según él, fue llevado en contra de su voluntad.

“Yo fui llevado en contra de mi voluntad a ‘Tía Panchita’, a mi me sedaron el 22 de diciembre en mi casa y me llevaron en contra de mi voluntad (…) yo llegué sedado”, reveló Chyno agregando que sufrió de maltrato físico y psicológico por parte de las personas que trabajaban allí.

Respecto a la razón de su paso por este lugar, aseguró que "yo sé que tuve muchos excesos en la vida, está bien, pero eso es parte de la vida, y yo creo que los hombres tenemos que vivir eso, aprender y echar para adelante. Estoy bien, nunca estuve loco, como algunos dicen".

Asimsmo, entregó detalles de muchos momentos de lo que vivió allí internado. “Muchos momentos perturbadores, muchos momentos difíciles de lejanía”, aseguró.

“Me separaron mucho de mis seres queridos, me decían: “no vas a verlos ya, no vas a ser Chyno, vas a ser Jesús”, agregó.

Finalmente, contó que intentó escapar 3 veces y en esas ocasiones fue sedado y llevado a la fuerza, también reveló que ofreció dinero para salir de allí, pero no fue posible.