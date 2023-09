Christopher Uckermann padece enfermedad que podría afectar la gira de RBD

Cristopher Uckermann preocupó a sus fans, luego de que hablara de aquella molesta que lo aqueja.

Sin embargo, recientemente uno de los integrantes de la banda preocupó a sus seguidores por lo que dijo. Se trata de Christopher Uckermann, quien confirmó que sufre de la tiroides y que no la ha pasado muy bien en los últimos días. Por lo cual, para cantar, debe bajar la cabeza, para que el dolor no sea tan fuerte.

"He tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás y debido a que casi no he dormido por juntas y por estar trabajando en el tour. Se puso un poco rudo, se me inflamó un poco y se sentía como una presión, entonces me daban como náuseas todo el día porque toda la garganta la tengo inflamada", expresó.