Antes de finalizar el 2024, Christina Aguilera respondió a los cientos de comentarios que ha recibido en los últimos meses con respecto a su apariencia y a las interminables especulaciones sobre su uso de Ozempic.

Aguilera, de 44 años, publicó un video en su Instagram con capturas de pantalla de comentarios sobre cómo luce ahora, desde elogios hasta críticas y mucho más. Luego, el video muestra fragmentos de momentos especiales ocurridos a lo largo del año.

“Este año, haré algo un poco diferente”, escribió junto a su publicación. “Es un recordatorio para todos de que cada uno es su PROPIA HISTORIA en su PROPIA VIDA. Nadie más puede dictar quién es uno. Nadie merece una explicación”.

Después de décadas bajo el ojo público, la cantante ha aprendido que no se puede complacer a todo el mundo y está cansada de intentarlo. “Estoy lo suficientemente evolucionada como para saber que nada es fácil y nadie es perfecto”, añadió. “Todo el mundo te juzgará. No importa lo que hagas o lo que no hagas. La aceptación viene de ti mismo primero”.

Y continuó: “Celebro que todos se tomen el tiempo de dar un paso adelante todos los días para construir la próxima versión de sí mismos para mejor. Permitiéndote gracia, paciencia y respeto…”.