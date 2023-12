¿Qué dijo Belinda luego de que Christian Nodal la dejara de seguir en sus redes sociales?

Belinda y Christian Nodal fueron una de las parejas más populares del entretenimiento mexicano, pues la pareja de artistas tuvo una sólida relación amorosa luego de que trabajaran juntos en el programa 'La voz', pues fue allí donde se conocieron.

Años después dieron a conocer su ruptura y esto fue algo que dejó muy afectado al joven, quien mostraba en sus redes sociales la gran tristeza por perder a su amada.

Sin embargo, todo parece estar superado por Nodal, ya que en la actualidad tiene una relación amorosa con la cantante argentina Cazzu y el fruto de su gran amor es su primogénita, quien llegó al mundo en septiembre de 2023.

Recientemente, el cantante fue tendencia luego de que dejara de seguir en sus redes sociales a su expareja, algo que no pasó desapercibido para la prensa ni para los internautas, tras ver esta situación, Belinda no se quedó cruzada de brazos y le 'respondió' a su ex.

La cantante fue contundente y decidió dejar de seguir a Nodal también, sin embargo, no quiso borrar todos los recuerdos con su expareja, aunque bajó varias publicaciones, quiso conservar dos momentos especiales, uno en el que trabajaban juntos para la voz y otro del día en que se comprometieron.