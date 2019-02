Chris Evans protagonizó un encantador momento en los Premios Óscar

El actor Chris Evans, reconocido por interpretar al famoso Capitán América, fue uno de los asistentes a la edición 91 de los Premios Óscar.

La estrella del mundo cinematográfico de Marvel protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche y puso a hablar a muchos usuarios de las redes sociales.

Lee también: Lista completa de ganadores de los Premios Óscar 2019

Todo ocurrió durante la entrega del primer galardón de la ceremonia en la categoría de ‘Mejor actriz de reparto’, en la que salió victoriosa la estadounidense Regina King por su papel en ‘If Beale Street Could Talk’.

Al momento de subir al escenario para recoger el premio, su vestido blanco se enredó y fue justo ahí cuando Evans le extendió su brazo y la escoltó hasta las escaleras de la tarima.

Chris Evans helped Regina King walk on stage to accept her best supporting actress award at the #Oscars. Here are more moments you may have missed from the show: https://t.co/KHMPXivWE9 pic.twitter.com/HuYXSzGUeK

— Hollywood Reporter (@THR) February 25, 2019