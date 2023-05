Chris Carpentier divirtió a más de uno con sus pasos prohibidos en MasterChef: "Tiene tremendo flow"

Chris Carpentier está emocionado con la llegada de MasterChef Celebrity a las pantallas de todos los colombianos.

Por su parte, Christopher Carpentier fue uno de los que más demostró aquella felicidad de ver que ya casi inicia MasterChef. A través de la cuenta de Instagram de Francisca Estévez, una de las famosas que se enfrentará a este reto, lo grabó dando lo mejor en la pista y enamoró a todos sus seguidores.

Carpentier tenía un termo y un vaso en la mano, pero esto no le impidió para moverse como todo un trompo. Las risas no faltaron y también hizo bailar a una de las personas de la producción del famoso reality. Este video fue el tercero en aparecer en la ráfaga de imágenes de la joven actriz.

Los comentarios no se hicieron esperar y más de uno quedó sorprendido por cómo se movía Chris Carpentier. "Tiene tremendo flow", "La mejor chef del mundo y la más bonita de la competencia", "Ese café como que le aflojó la pasta", "La sonrisita de ella me encanta", "Qué emoción, no me lo perderé por nada del mundo", dijeron algunos.

Es de resaltar que, el programa contará con 24 concursantes que darán todo lo mejor ellos. Y también estará la presentadora que se ha robado todos los corazones, Claudia Bahamón. Año tras año ha demostrado que es la mejor para estar ahí por su dulzura y forma de conducir el reality.