Chichila Navia antes y después: lo que hizo para bajar de peso

"Sí! Hace siete años me operé, y no fue balón gástrico ni liposucción! Me operé el pensamiento , ‘reflexioné’, decidí y accioné”, dijo en su momento.

"mi única operación fue de pensamiento, así tal cual, decidí creer que podía lograrlo, acepté que no era feliz como estaba y me puse a trabajar, sin excusas, sin sabotearme. No lo hice por Santiago, no lo hice por mis hijos, lo hice por mí, porque acepté que yo soy una razón suficiente, una razón demasiado valiosa”, enfatizó.

Así luce Cecilia Navia hoy en día