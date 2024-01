Miss Universe Colombia sigue nombrando a las precandidatas de este certamen tan anhelado, en donde se escogerá a la próxima reina que a representar al país en México el próximo 28 de septiembre de 2024 en la edición 73. Una de las mujeres que salió seleccionada fue Jasmine Jiménez, una modelo trans que quiere conquistar al jurado.

Lee también: ¿Cómo se veía María Gabriela Isler de hombre? Las fotos impactan

Jiménez va a representar al Valle del Cauca y confirmó que podrá estar en Miss Universe Colombia 2024 con un lindo mensaje, en donde mencionó a su mamá y le agradeció a todos por creer en ella.

"Mi madre me dijo un día; la tercera es la vencida y soy fiel creyente de la palabra y el amor tan incondicional de ella🤍 No saben lo feliz que estoy y lo orgullosa que me siento! Gracias a todos y por tanto", expresó Jasmine Jiménez.

Los fans no pudieron evitar comentar y decir que es una mujer hermosa. Además, la influencer Karen Sevillano también le comentó y la felicitó por este logro.

Lee también: María Gabriela Isler es la primera mujer trans que se inscribe a Miss Universe Colombia

"Voy a llorarrrrr 😢 te apoyaré hasta el final", "Colombia viene con una fuerte candidata", "Hermana te lo vas a mandar yo sé que si", "Tú vas a es a ganarrrrr o por lo menos derechito a ese top 3", "Dios mío que emoción tan grande al enterarme de esta noticia he llorado tanto de la emoción", dijeron algunos.

Hay que destacar que, hace unos días se conoció que María Gabriela Isler se inscribió para ser una Miss Universe Colombia 2024. Varios quedaron impactados con el cambio que tuvo y cómo lucía cuando era hombre, ya que ella también hace parte de estas mujeres que quieren conquistar a todos con su belleza.

En la actualidad, Gabriela comparte su vida con el destacado actor Mauro Urquijo, con quien ha estado casada durante varios años y disfrutan de una felicidad duradera. Esta venezolana se uniría a otras mujeres trans, como Marina Machete de Portugal y Rikkie Kollé de los Países Bajos, que participan en el certamen de Miss Universe.