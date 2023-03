Cazzu habla por primera vez de Belinda: "es una artista increíble, crecí escuchando su música"

La supuesta pelea entre Cazzu y Belinda ha sido aclarada.

Aún con todo esto, Christian Nodal y Cazzu han sostenido una relación durante más o menos ocho meses, pues se desconoce a ciencia cierta cuándo inició su romance.

Debido a dicha relación, se presume que entre la rapera argentina y Belinda habría una rivalidad, sin embargo, de acuerdo a lo dicho por Cazzu en su más reciente entrevista no es así, pues ella admira a la española e incluso le tiene mucho respeto por su amplía trayectoria musical, por lo que también dio a entender que algunos comentarios son malintencionados para crear malestar entre ellas.

"No sé si, muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia, ella es un artista increíble, ella tiene una carrera mucho más grande y mucho más larga. Yo crecí escuchando su música y le tengo mucho respeto" indicó Cazzu.

En cuanto a las comparaciones con Belinda, la cantante dejó claro que lo toma con calma, pues para ella no hay por qué comprarse con otra mujer e incluso no se siente así.

"No sé ¿quién me compara? Me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada o tal vez no estoy tan atenta a las cosas en realidad... Hay cosas que no puedo evitar que la gente se divierta con cosas que para otros no son tan divertidas. Bueno, el entretenimiento se trata un poco de eso" dijo Cazzu.