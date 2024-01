Carolina Cruz ha dado de qué hablar en las últimas horas, luego de que mostrara cómo luce actualmente luego de un tratamiento que se hizo en el rostro para verse más joven a sus 44 años. A través de un video que subió a Instagram, reveló detalles de lo que se hizo y también informó que no duele para nada.

“Seguimos trabajándole a esta ‘papadita’, con un producto que me van a poner hoy por primera vez. Es fantástico y no duele, eso es lo mejor. Mi sueño se está haciendo realidad, están llegando productos que no duelen”, expresó la pareja de Jamil Farah en un video en Instagram.

¿Qué procedimiento se hizo Carolina Cruz?

Hay que destacar que más de uno ha quedado impactado de tanta belleza. Además, Carolina Cruz mostró el antes y después, y como este producto que le aplicaron la hace ver más joven y regia. Lo que más llamó la atención es que no sintió ninguna clase de dolor.

