Carolina Cruz sacó su lado más diabla en Halloween: su novio se derritió al verla con ese disfraz

Carolina Cruz se robó todas las miradas en este Halloween. Su novio no dudó en reaccionar.

La expareja de Lincoln Palomeque lo han defendido de aquellos mensajes negativos que le escribe, al afirmar que no existe amor de verdad. Sin embargo, ella ha mencionado que no hace caso a estos mensajes y prefiere omitirlos y no amargarse, sabiendo que con su pareja están muy felices.

Te puede interesar: Carolina Cruz reveló el secreto mejor guardado para lucir tan bien a sus 44 años