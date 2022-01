Carolina Cruz reveló su edad: le dijo vemos al maquillaje y a los filtros

La presentadora habló de la aceptación a través de aquella publicación.

Recientemente, la colombiana cautivó a sus fieles seguidores de las plataformas digitales con un carrete de fotos donde se mostró completamente al natural, diciéndole adiós a los filtros y arreglos de aplicaciones como Instagram. La exreina usó su cuenta oficial de la red social para reflejar su belleza y los rasgos de su rostro.

La celebridad no dudó en olvidar el maquillaje en esta ocasión y darle gusto a los curiosos, quienes querían ver su piel y su cara sin ninguna especie de filtro. Cruz aprovechó este post y envió un mensaje sobre la aceptación y la importancia que tiene en la vida de cada persona.

De acuerdo con lo que expresó Carolina, más allá de lo físico, lo importante es la felicidad y el amor que se cargue en el alma, reduciéndose todo a la belleza del corazón. En esta oportunidad dejaba de lado la ayuda y retoque de Hernán Puentes y su estilista para publicar estas imágenes al natural.

“El trabajo en equipo con amor dará un resultado de otro planeta, eso no significa que no me ame y no me sienta bien y súper feliz con lo que veo en el espejo”, afirmó la modelo en el pie de foto del post, donde suma más de 23.000 likes.

En medio de estas palabras, la presentadora reveló su verdadera edad y dio a conocer que próximamente llegará a los 43 años, por lo que está terminando de disfrutar de los 42.

“Ya casi 43 y lo mejor es que el alma se siente más llenita y feliz! Eso no lo da la belleza física, lo da la belleza de corazón”, escribió adicional.