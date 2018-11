Carolina Cruz recordó su época de reina con estas fotografías

En el año 1999, Carolina Cruz representó al departamento del Valle del Cauca en el Concurso Nacional de la Belleza y logró coronarse como la Virreina Nacional.

Aunque fue Catalina Acosta la que consiguió el título de la más bella de Colombia en ese año, el evento significó un gran abanico de oportunidades para Carolina, que no solo logró consolidarse como modelo, sino también como presentadora de televisión.

Su paso por el Reinado Nacional todavía está presente en la memoria de muchas personas, incluida ella misma, que decidió revivir en sus redes sociales su época de reina y defender el papel del certamen colombiano.

La presentadora recuerda que fue hace 19 años cuando participó en el concurso, cuando solo tenía 20 años y “no tenía ni idea de lo bueno que iba a pasar y la cantidad de oportunidades que tendría”.

De su momento como reina lamenta no haber terminado su carrera de Comunicación Social, aunque le quedó la satisfacción de haber representado a su departamento.

“Estudié Comunicación, no terminé mi carrera y es algo de lo que siempre me arrepiento. No gané, pero logré más de lo que pensé representando a mi Valle Del Cauca. Esta experiencia me hizo entender que no siempre seremos los primeros pero que debemos llenarnos de pasión y amor por lo que hacemos para lograr lo que queremos”, expresó en una publicación que acompañó con unas fotografías.

Además de revivir sus días como Señorita Valle, la presentadora se tomó su cuenta de Instagram para defender el Concurso Nacional de Belleza, que según ella ya no genera tanta emoción en las personas.

“Me da mucho guayabo ver como @reinadocolombia pierde interés para muchos que siempre lo han juzgado. Las reinas siempre hemos sido criticadas por brutas, bonitas y nada más, pero a lo largo de los años hemos demostrado que somos más que una supuesta cara bonita.

Ojalá @reinadocolombia vuelva a ser lo que fue siempre. Respeto, quiero y admiro a cada persona que hace parte de esa familia hermosa que le ha traído tantas alegrías a nuestro país; por años en noviembre nos hemos desconectado de una realidad para ver algo diferente y vibrar todo un país en torno a nuestras mujeres”, escribió. De paso le agradeció a Raimundo Angulo, presidente del Concurso, por las experiencias que ha compartido a su lado.

Por Luisa Fernanda Rodríguez