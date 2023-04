Carolina Cruz pasa por un momento complicado y pidió ayuda a todos sus seguidores: "Tengan cuidado"

Carolina Cruz confesó por el gran problema que está atravesando.

Por lo cual, le pidió ayuda a todos seguidores, para bloquear y reportar en la red social. Allí especificó que son personas que se aprovechan de estos famosos y le sacan partido.

En las últimas horas, pidió que le ayudaran a denunciar esta cuenta que está usando las imágenes de sus hijos. "Ayúdenme a reportar y bloquear a esta cuenta. Urgente bloquear y reportar este perfil falso que está usando mis fotografías y las de mis hijos", expresó.

Asimismo, dijo que ese perfil no tiene nada que ver con ella y que posiblemente se trataba de "fanáticos" que utilizaban su información. "No conozco a la persona que maneja esta cuenta. ¡Tengan cuidado!", finalizó.

Hay que recordar que, hace un año pasó por la misma situación, pero en esa oportunidad tuvo que llamar a sus abogados. En aquel tiempo estaban usando su nombre para vender pastillas y batidos para adelgazar. Por lo que tuvo que usar medidas legales para que para esto.

"Vender unas pastillas que yo nunca en mi vida he consumido, no las conozco, no tengo ni idea de qué están hablando.", expresó en ese momento.