Carolina Cruz 'paró' a seguidor que criticó las románticas fotos que subió con su novio

Recientemente, Carolina Cruz subió un par de imágenes de su novio, ya que quiso tener un lindo gesto con él y celebrarle el cumpleaños en sus redes sociales. Allí capturó esos momentos únicos, que dejaron más que enamorados a muchos.

A pesar de salir muy feliz y de expresar qué bien se sentía con él, algunos internautas la criticaron. Sin embargo, ella no se dejó y les respondió con toda. Le dijeron que esa relación no iba a durar y que además que había llorado mucho. A lo que Carolina les respondió.

Te puede interesar: Carolina Cruz destapó detalles inéditos de su separación con Lincoln Palomeque: "me di tiempo"

"Dura lo que tenga que durar, vivir el aquí y el ahora. No he llorado y tampoco he pedido plata, solo que conozcan nuestra fundación. Te mando un abrazo amoroso, creo que lo necesitas", expresó.