Carolina Cruz es una de las figuras públicas más reconocidas y queridas de Colombia. La vallecaucana es muy activa en sus redes sociales, donde comparte diversos aspectos de su vida, incluyendo las rutinas de ejercicio que realiza a diario.

A lo largo de su carrera, Carolina ha vivido varias experiencias que han dejado una profunda huella en su vida, desde la difícil lucha de su hijo Salvador contra la macrocefalia hasta su separación de Lincoln Palomeque, con quien estuvo en pareja durante 14 años.

Fuera de lo profesional, Carolina mantiene una conexión constante con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde comparte fragmentos de su día a día, destacando lo que más valora: su familia, su pareja, Jamil Farah, y sus hijos, Matías y Salvador, quienes son su mayor tesoro. No duda en expresar públicamente su amor y dedicación hacia ellos.

Recientemente, la presentadora fue invitada al pódcast 'El rincón de los errores', donde aprovechó la oportunidad para hablar nuevamente sobre su vida familiar, sus hijos y su relación con Lincoln Palomeque, a quien siempre destaca como un padre ejemplar.

“Mis hijos tienen una relación maravillosa con su papá y con su mamá, y eso es lo más importante. El amor puede transformarse y uno aprende a seguir adelante. He escuchado historias de relaciones que me sorprenden, pero lo más importante es ser feliz y abrirse a nuevas oportunidades”, compartió Carolina.

Aunque tanto Carolina como Lincoln se dieron cuenta de que ya no había armonía en su relación de pareja, fue un momento con su hijo Salvador lo que hizo que Carolina tomara una decisión radical.

“Hoy miro todo en retrospectiva y sé que, si no hubiera vivido lo de mi hijo, probablemente seguiría en esa relación, pero de alguna manera me habría quedado estancada. A pesar de que teníamos una buena relación, ya no sentía lo mismo. Mi hijo fue el que realmente me hizo ver que era el momento de dar un paso”, explicó.

En cuanto a su vida amorosa, Carolina nunca imaginó que volvería a tener pareja, pero relató cómo Jamil Farah llegó a su vida de manera inesperada: “Después de una relación tan larga, nunca pensé que alguien entraría en mi vida. Creí que estaría sola durante mucho tiempo y ni siquiera pensaba en abrirme a otra relación. Sin embargo, la vida me sorprendió”, concluyó.