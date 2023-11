Carolina Cruz confiesa: El motivo de por qué dejó la universidad

Carolina Cruz revela la causa detrás de su remordimiento más profundo.

Carolina Cruz, quien ha sido reconocida por su trayectoria en la farándula, compartió detalles íntimos sobre su formación académica durante una reciente entrevista. A pesar de haber iniciado sus estudios universitarios, confesó que no logró concluirlos, expresando un sincero arrepentimiento al respecto. "Estudié comunicación, no terminé mi carrera y es algo de lo que siempre me arrepiento", mencionó la presentadora.

La fama de Cruz despegó tras su participación en el Concurso Nacional de la Belleza como Señorita Valle en 1999, donde obtuvo el título de virreina. Este evento marcó un hito en su vida y le enseñó una valiosa lección sobre la importancia del esfuerzo y la superación personal, a pesar de no llevarse la corona. "No gané, pero logré más de lo que pensé representando a mi Valle del Cauca, esta experiencia me hizo entender que no siempre seremos los primeros", compartió Cruz durante la entrevista.