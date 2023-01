Carolina Cruz agradece a Shakira por su canción: indirectazo a Palomeque

Carolina Cruz se sintió más que identificada con la letra de la nueva canción de Shakira.

La letra de la canción fue tan directa que no hubo duda alguna que se trató de una manera de desahogarse por todo lo ocurrido con su expareja y hasta con Clara Chía.

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan", fue una de las indirectas que cantó Shakira.

Muchas personas se sintieron identificadas con la letra y lo hicieron saber en redes sociales, donde compartieron mensajes de apoyo a la barranquillera y hasta le hicieron varios memes al exfutbolista del Barcelona.