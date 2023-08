Carolina Acevedo y las parejas que ha tenido, salió a relucir un reconocido actor

Parejas de Carolina Acevedo

Roberto Cano

El recordado actor le propuso matrimonio a Carolina Acevedo convirtiéndose en una de las parejas más queridas por la farándula colombiana.

Lastimosamente, el matrimonio solo duro un poco más de un año, durante algunos años se desconocieron los motivos que los llevaron a esta separación, sin embargo, hace poco Roberto Cano en medio de una entrevista con Diva Rebeca afirmó que “se nos acabó el amor, pero bien”.

Muchos dicen que la pareja se distanció luego que el actor participara en ‘La Isla de los famosos’ y en una entrevista la actriz confesó que le fue infiel.

“No fui infiel, pero me enamoré de otro hombre. Era una persona famosa y fue mi novio aproximadamente un año después de mi separación. Aunque se hablaba mucho, no había revelado que me había enamorado de otra persona. Creo que tú estás obteniendo esta exclusiva directamente de mí. Era un individuo muy talentoso. Roberto (Cano) participó en ‘La Isla de los famosos’ y cuando se fue, me dejó sola. ¿Quién me manda a quedarme sola en un momento de euforia? Un amigo me invitó a un concierto, y ahí apareció esta persona”, indicó en la entrevista con Diva Rebeca.

Pese a esto, la pareja siempre ha dicho que terminaron muy bien y ahora son buenos amigos.