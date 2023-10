Carolina Acevedo reveló con qué participantes de 'MasterChef' no se la lleva bien

Afirmó que pasó algo con ella, pero que no podía decir exactamente qué fue. Solo que ya no se encuentran bien. Finalmente, dijo que Zulma Rey es con la que no se lleva bien. Carolina Acevedo se enteró de que ella no la quiere, pero dijo que no hay ningún tipo de rencor y que estaba bien.

Sin embargo, afirmó que es mentira que ella fuera una de las que no querían tanto en el set de MasterChef. Dado que, con el paso del tiempo se creó una linda amistad con diferentes famosos que participaron en el reality del Canal.

Además, en pleno programa reveló que el hecho de que siempre llore, le ha servido muchas veces para su profesión. Confesó que el director de las diferentes producciones que ha hecho, le pide no hacer una prueba, porque ella se ataca a llorar y no para. En este sentido, dijo que ella es muy sensible y le tocan muchos temas.