Carmen Villalobos y su nuevo look: "un cambio que se ve por fuera y se siente renovador por dentro"

El nuevo tono de cabello de Carmen Villalobos parece haberle encantado a sus seguidores.

En medio de sus declaraciones, la actriz barranquillera de 39 años contó a sus seguidores que tenía pensado hacerse un cambio de look en su cabello, pues sintió que era el momento de autocuidarse para sentirse bien y feliz.

El anuncio del cambio de look fue compartido por Villalobos hace un par de días, no obstante, la acción no tardó en llegar, pues este 29 de noviembre la actriz compartió un video en el que se le ve realizando el paso a paso de la tintura de inicio a fin, pues cabe recordar que durante un tiempo Carmen llevó en su cabello un tono castaño oscuro.

Ahora el color elegido por la protagonista de 'Hasta que la plata nos separe' para su cambio de look fue un rubio cobrizo, un tono que a ella la llena de alegría y con el que aseguró llenará de color sus fiestas.

"Empezar el color por nosotras para llenar de color nuestras fiestas es una prioridad" indicó.